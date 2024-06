Orsa Amarena uccisa "con crudeltà": si va verso il processo

L'orsa Amarena è stata uccisa con "crudeltà". A stabilirlo il procuratore della repubblica di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato, a conclusione delle indagini. Rischia di finire a processo Andrea Leombruni, il 57enne di San Benedetto dei Marsi indagato per aver ucciso la scorsa estate uno dei simboli del Parco nazionale d'Abruzzo. Il procuratore di Avezzano contesta al commerciante i reati di uccisione di animali aggravata da crudeltà ed esplosioni pericolose in un luogo abitato. Ma andiamo per ordine.

Cosa è successo

L’orsa Amarena, che aveva da poco avuto due cuccioli, è stata uccisa a fucilate nella notte del 31 agosto scorso, alla periferia di San Benedetto dei Marsi, in provincia dell'Aquila, fuori dal Parco nazionale d’Abruzzo. L'autore del reato fu subito identificato.

A colpirla Andrea Leombruni con una "fucilata intenzionale ed esplosa da una distanza ravvicinata", rende noto l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) riferendosi alla perizia. Il proiettile calibro 12 gli avrebbe perforato un polmone decretandone il decesso. Dall’esame della perizia balistica sarebbe emerso che l'indagato avrebbe sparato per uccidere l’orsa e non per errore o per spaventarla.

Il commerciante di San Benedetto dei Marsi, durante gli interrogatori, aveva dichiarato ai carabinieri forestali di aver sparato all’orsa nella sua proprietà perché aveva avuto paura. "Ho sbagliato, l'ho capito subito dopo aver esploso il colpo... i carabinieri li ho chiamati io", aveva ammesso. Aveva raccontato anche che non riusciva più a vivere perché riceveva in continuazione "telefonate di morte, messaggi; hanno perfino chiamato mia madre 85 enne, tutta la mia famiglia è sotto una gogna".

Ora l’indagato potrà prendere visione degli atti di indagine a suo carico, chiedere di essere interrogato per fornire documenti o fonti di prova a suo discapito per evitare il processo.

"Chi l'ha uccisa deve pagare"

"La Procura ha confermato che l'orsa al momento dello sparo era innocua - sottolinea l'Oipa - Amarena è l'ennesima vittima non solo della pericolosità sociale d'individui, cui pure si concede il porto d'armi, ma anche del clima d'odio nei confronti dei grandi carnivori fomentato in Italia da alcuni esponenti politici. Auspichiamo che si arrivi a una condanna esemplare nei confronti dell'inquisito. La giustizia farà il suo corso, anche se non restituirà Amarena ai suoi figli e a questa vita. Ma chi l'ha uccisa deve pagare". L'Organizzazione annuncia che si costituirà parte civile nel processo.

"Soddisfazione" è stata espressa da Michela Vittoria Brambilla, presidente dell'Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la Tutela dell'ambiente e della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente (Leidaa). "Come annunciato nell'immediatezza del fatto - ricorda Brambilla - Leidaa si costituirà parte civile nell'eventuale processo. Anche se il procedimento non restituirà la vita ad Amarena, uno dei simboli del Parco d'Abruzzo, è giusto che paghi chi ha commesso un atto così efferato e insensato, un'uccisione ispirata dal clima di guerra contro i grandi carnivori e dalla retorica del grilletto facile".