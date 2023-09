L'orsa F36 deve essere abbattuta: arriva l'ordinanza

Il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato l'ordinanza di abbattimento dell'orsa F36. L'animale era stato identificato dalle analisi genetiche come la responsabile dell'aggressione avvenuta lo scorso 30 luglio in località Mandrel ai danni di due giovani e del falso attacco a una coppia di escursionisti registrato, il successivo 6 agosto, in località Dos del Gal, nel Comune di Sella Giudicarie.

Perché F36 deve essere abbattuta

Alle 6 del mattino di domenica 30 luglio, due ragazzi, sui vent'anni, risultati poi essere cacciatori come confermato dalla provincia, si erano trovati a tu per tu con un'orsa addormentata che all'arrivo dei due si è svegliata. Le analisi hanno poi stabilito che quell'orsa era F36.

Dopo l'incontro l'animale si è infastidito - il cucciolo le dormiva accanto -, e ha quindi caricato i due per un breve tratto. I ragazzi si sono immediatamente dati alla fuga: uno è fuggito prendendo il sentiero in discesa mentre l'altro è salito su un albero. Ma l'orso gli ha colpito lo scarpone con una zampa e l'ha fatto cadere.

L'animale a quel punto si è allontanato mentre il giovane, cadendo al suolo, si sarebbe ferito al costato, dovendo successivamente ricorrere alle medicazioni in ospedale a Tione. Il fatto si era verificato a Mandrel, località sopra Roncone, in provincia di Trento.

