Apre la porta di casa e c'è un orso davanti al cancello

"Erano le 23 e 10 quando mio figlio di 14 anni ha visto un orso davanti al cancello di casa. È scappato in bici fino in piazza, dove si è nascosto per dieci minuti. Temeva potesse entrare in giardino". Sono le parole affidate ai social da parte di una donna, che racconta quanto accaduto nella notte tra il 7 e l'8 luglio nel centro di Bolognano, una frazione di Arco, in provincia autonoma di Trento, posta ai piedi del monte Stivo, nelle Prealpi bresciane e gardesane.

Ovviamente è stato informato il corpo forestale, che effettuerà le verifiche necessarie. Non si esclude che il plantigrado sia sceso verso il paese dal monte Velo. La discesa degli orsi verso valle in questo periodo non è rara. L'avvistamento di un orso in quel di Bolognano non sarebbe una novità, soprattutto per la vicinanza con i boschi del monte Velo.

E, vista anche la vicinanza con Arco, torna alla mente quanto accaduto lo scorso 13 giugno, con un nuovo avvistamento di un orso, questa volta avvenuto in pieno giorno. Il video postato da un automobilista mostra il plantigrado muoversi con una certa velocità lungo le strade del paese dell'Alto Garda, mentre si sente in sottofondo il rumore del motore dell'auto e di una spia della vettura. L'orso, nella sua corsa, è passato in una zona residenziale. Nel video, infatti, si vedono parecchie abitazioni e auto parcheggiate.

