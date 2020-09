Nonnina di 92 anni sorprende i ladri in casa e li prende a bastonate in testa

Un finto tecnico della locale azienda idrica è entrato in un'abitazione di via Francesca a Orzinuovi - in provincia di Brescia - mercoledì mattina per controllare il livello di calcare nell'acqua e ha poi spintonato a terra la padrona di casa, una donna di 92 anni. Ma l'anziana signora si è rialzata ed è stata nuovamente spintonata sul divano da un secondo malvivente, che nel frattempo era entrato in casa dirigendosi verso la camera da letto.

A quel punto ha deciso di afferrare il suo bastone e l'ha dato in testa al delinquente che, accortosi della piega che stava prendendo la situazione, ha deciso di andarsene a gambe levate insieme al suo complice, senza reagire al colpo ricevuto. Pochi minuti prima i due malviventi erano riusciti a mettere a segno la medesima truffa, allontanandosi con contanti e un anello d'oro. Le forze dell'ordine sono alla ricerca dei truffatori, entrambi giovani e con accento italiano, scappati a bordo di una Opel.