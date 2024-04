Choc in ospedale: trovato un insetto nella fiala della flebo

Un insetto è stato trovato in una fiala (sigillata) di soluzione fisiologica per infusione per uso ospedaliero. A fare la scoperta è stato il personale sanitario dell'ospedale di Foligno. Un addetto del reparto di Medicina interna stava preparando una flebo quando si è accorto che la fiala era contaminata. Il caso è stato segnalato all'azienda sanitaria e all'Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

L'Usl Umbria 2 dalla quale dipende l'ospedale ha reso noto di avere adottato, "a scopo cautelativo e come da protocollo, tutte le misure e precauzioni per garantire la massima tutela della salute della popolazione". Il lotto a cui apparteneva la fiala è stato individuato e ritirato (era stato distribuito negli ospedali di Foligno e Spoleto ma non nelle strutture sanitarie della provincia di Terni) e ora si attendono le indicazioni dell'Aifa.