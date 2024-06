Il medico condannato due volte per omicidio nel giro di pochi mesi

Un medico ospedaliero ha avuto due condanne per omicidio colposo nel giro di pochi mesi. Si tratta di un professionista del reparto di Urologia a Voltri. Come racconta Francesco Li Noce su GenovaToday l'ultima condanna risale allo scorso aprile: quattro mesi, in primo grado, per il decesso di un uomo di circa 70 anni, morto a causa di una setticemia nel 2018. La responsabilità del medico sarebbe quella di non avere rimandato l'intervento di riduzione della prostata a cui il paziente si era sottoposto. Non si sarebbe accorto di un'infezione in corso che si sarebbe estesa in seguito all'operazione.

A suo carico un'altra condanna, anche questa in primo grado, che risale ad appena sette mesi prima. Su di lui, come da prassi, è arrivata una segnalazione all'ordine dei medici che ha aperto un fascicolo. Intanto è stato sospeso in attesa della sentenza definitiva.