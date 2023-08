Iniziano i lavori di ristrutturazione, poi la sorpresa nel sottoscala: ossa umane

Ci sono lavori di ristrutturazione in una villa ma per i proprietari sono arrivate notizie inaspettate. Delle ossa umane sono state rinvenute nella mattina di oggi, martedì 1 agosto 2023, in una villa disabitata e in ristrutturazione nel quartiere Carbonara di Bari, nelle vicinanze di corso Alcide De Gasperi.

Il mistero dei resti umani nella villa in ristrutturazione

Come riporta BariToday, sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti e della polizia scientifica per effettuare i rilievi: il ritrovamento è avvenuto in un sottoscala che precedentemente era stato murato. Secondo le prime analisi, i resti umani risalirebbero ad almeno una ventina d'anni fa. Nel sottoscala gli agenti avrebbero ritrovato anche alcuni libri. Sul misterioso accaduto indaga il pm di turno della Procura di Bari.

