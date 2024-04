Ossa umane trovate da due ragazzi durante una passeggiata nel bosco: è giallo

Ossa umane per un totale di 13 parti di scheletro sono state scoperte da due ragazzi in via Vallescura, sui Colli di Bologna, nella zona di San Mamolo e vicina a via dell'Osservanza. Domenica 28 aprile la polizia ha confermato l'inquietante ritrovamento denunciato dai giovani il giorno precedente.

Uomo, 50 anni circa, deceduto negli ultimi 3 anni: questo l'identikit che affiora dalle prime analisi, ma la vicenda è per il resto avvolta nel mistero. Ad alcuni metri di distanza sono state ritrovate anche una sciarpa e una scarpa da trekking. L'area è stata recintata e i resti sono stati sequestrati e affidati al Deposito di osservazione salme di Bologna.

Poco lontano una struttura psichiatrica

Poco lontano dal luogo del ritrovamento, proprio nell'area boschiva, c'è una struttura sanitaria specializzata in disturbi psichiatrici e malattie del sistema nervoso. A quanto si apprende, gli investigatori stanno ascoltando i proprietari della clinica e i residenti delle case poco lontano per capire se le ossa siano attribuibili ad un qualche caso di scomparsa registrato nell'arco degli ultimi tre anni.