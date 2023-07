Bambina di 8 anni cade da moto e muore: cosa è emerso dalle prime indagini

Morire a soli 8 anni cadendo da un motorino. È il dramma che ha colpito una bambina di 8 anni, ieri lo scorso giovedì 6 luglio, a Gragnano (Napoli). Ora, dopo i rilievi effettuati dalle forze dell'ordine emergono particolari inediti sulla dinamica dell'incidente dell'incidente che ha scosso un'intera comunità. Secondo le prime ricostruzioni la bambina sarebbe caduta dalla motocicletta 750 di cilindrata su cui viaggiava insieme con una commessa del negozio dei genitori e il fidanzato di lei, che era alla guida. La bimba era in mezzo ai due adulti e non indossava il casco, come hanno ricostruito i carabinieri grazie ad alcune testimonianze e alle immagini delle telecamere di sicurezza anche del negozio dei genitori. Il conducente della potente moto ha perso il controllo del mezzo, che è finito sotto un'auto parcheggiata. La bambina si è rialzata, ma poi è stramazzata a terra.

Trasferita dall'Ospedale di Castellammare di Stabia al Santobono di Napoli, la piccola sarebbe arrivata "in condizioni disperate per un gravissimo trauma cranico" ed è stata immediatamente sottoposta a un intervento neurochirurgico di decompressione cranica, ma purtroppo - come riporta il bollettino medico della struttura pediatrica - è deceduta poco dopo a causa della gravità del trauma riportato".

"Ci sono giorni in cui il dolore è così forte che le parole non hanno più voce. Oggi - scrive su Facebook il sindaco di Gragnano Nello D'Auria - la nostra comunità è segnata da una tragedia troppo grande. L'intera città e l'amministrazione comunale si stringono al dolore della famiglia. Ciao piccola Serena".

I genitori della piccola sono commercianti nel settore dell'abbigliamento: il loro negozio si trova proprio in via Nastro, luogo della disgrazia. È una giovane coppia molto conosciuta a Gragnano e in tutta l'area. Per la morte della bambina la Procura ha aperto intanto un fascicolo: si saprà di più, molto probabilmente, nei prossimi giorni.

