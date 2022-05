Accoltella la ex, arrestato: vent'anni fa aveva già ucciso una donna

Intorno alle 12 di ieri a Padova un uomo di 50 anni ha accoltellato alla schiena l'ex moglie di 51 anni, dalla quale si stava separando. L'uomo, originario della provincia di Verona, nel 1999 aveva massacrato l'allora compagna con 33 coltellate.

I due si stavano separando. Dal 20 aprile non vivevano più insieme. Ieri le ha teso un agguato: l'ha aspettata e l'ha pugnalata alla schiena. Le urla della donna hanno fatto accorrere il vicino che ha dato l'allarme. E' successo in via Cafasso, nel quartiere Arcella.

E' stata portata in ospedale, non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno rintracciato l'uomo e già nella serata di ieri era in caserma. Il pm ha formalizzato il fermo per tentato omicidio.

Stefano Fattorelli 23 anni fa aveva ucciso l'allora compagna con 33 coltellate. La donna, cinquantenne, separata e madre di due figli, venne aggredita fuori dall’ingresso del cimitero di Grezzana, un paesino della provincia di Verona. L’aveva appena lasciato. Una volta uscito di prigione dopo aver scontato la pena, pur beneficiando di sconti dovuti alla buona condotta, aveva intrapreso nel 2011 una nuova relazione con un’altra donna di 54 anni. Non aveva accettato anche in questo caso la scelta della partner di porre fine al loro rapporto, aveva iniziato a perseguitarla, dapprima con messaggi e telefonate ossessive, poi con pedinamenti, scenate in pubblico sempre più esplicite e dirette, culminate con delle minacce di morte. In seguito alla denuncia della donna, l’allora quarantunenne venne arrestato e condannato per stalking con una contestuale ordinanza di custodia cautelare in carcere, considerati i suoi precedenti.