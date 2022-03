Il dramma di Anas: investito e ucciso a 3 mesi in passeggino sulle strisce

Un dramma che sconvolge Padova. L'impatto è stato troppo violento. E' morto il bimbo di circa tre mesi investito insieme alla mamma nel pomeriggio di lunedì in una rotonda di Padova. Il piccolo è deceduto dopo l'arrivo in ospedale. La donna e il passeggino sono stati travolti mentre attraversavano via Plebiscito sulle strisce pedonali, sbalzando fuori il piccolo. I soccorritori hanno portato il bimbo al pronto soccorso pediatrico dove è morto un paio d'ore dopo. La donna, 34 anni, si era trascinata sull'asfalto e nonostante il dolore per le ferite riportate aveva raggiunto il suo piccolo. L'ha preso in braccio e di fronte a quel visino già cianotico ha urlato con tutta la voce che aveva in gola. Il piccolo Anas era nato lo scorso 27 dicembre. I due stavano andando a prendere il fratellino di 8 anni alla scuola elementare.

L'incidente è avvenuto alla rotatoria di via Plebiscito, tra via Duprè e via Bajardi, davanti al supermercato Aldi. L'auto che percorreva la corsia più vicina al marciapiede si era fermata per lasciarli passare. Hanno iniziato ad attraversare, senza vedere che l'auto che procedeva nella seconda corsia, a velocità moderata, non si fermava. Una Opel Corsa, guidata da un 46enne, marocchino come madre e figlio, li ha centrati in pieno. Il neonato dall'impatto viene sbalzato fuori dalla culletta e cade rovinosamente a terra, qualche metro più in là. La mamma, centrata all'altezza del bacino, finisce anche lei sull'asfalto. Scene strazianti. L'automobilista è uscito dall'auto sconvolto, ha cercato di soccorrere madre e figlio.

Un medico che era poco lontano è corso in mezzo alla strada e ha inizia a praticargli il massaggio cardiaco. Il piccolo Anas arriva in ospedale in condizioni disperate. Poi il suo cuore si ferma per sempre. Il padre del bimbo è accorso in ospedale appena è venuto a conoscenza della tragedia. La coppia ha altri due figli, un maschietto di 8 anni e una ragazzina di 13. La famiglia è in Italia da circa un paio d’anni. L'automobilista è stato sottoposto all'alcol test: risultato negativo. E' stato denunciato per omicidio stradale.