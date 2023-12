Alla recita scolastica Gesù diventa "Cucù": è polemica

Una recita di Natale senza riferimenti cattolici. Così, nella scuola elementare De Amicis di Agna, comune in provincia di Padova, Gesù diventa "Cucù" nel testo che i bambini devono recitare e mettere in scena. La curiosa iniziativa ha già scatenato una vera e propria ondata di polemiche. La decisione, secondo il Gazzettino di Padova, sarebbe stata presa dalle maestre della scuola per non offendere i bambini di altre religioni.

Una scelta sicuramente inusuale che ha fatto esplodere le proteste dei genitori. "All'inizio non ci potevo credere – racconta il papà di uno degli alunni a Rainews - poi quando mia moglie mi ha fatto vedere i fogli con le frasi che inizialmente avrebbero dovuto cantare, tagliati su determinate parole, non ci ho più visto. Non è possibile che si debba arrivare a questi livelli, tra l'altro senza che noi genitori veniamo messi al corrente delle idee delle maestre".

E alcune famiglie per protesta avrebbero deciso di non mandare più i figli in classe e di non farli partecipare alla recita. Molti genitori, in particolare, lamentano la mancata comunicazione della scelta, da parte delle maestre, alle famiglie.

