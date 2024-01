Tre uomini trovati morti: avvelenati dal monossido di carbonio

Sabato sera tre corpi senza vita sono stati rinvenuti presso uno stabile abbandonato in via Guido Reni, nel quartiere Arcella, a Padova. Erano circa le 22 e 30 quando la Polizia è intervenuta dopo essere stata avvertita, presso l’ex istituto Configliachi.

A segnalare la presenza dei tre cadaveri sono stati alcuni cittadini stranieri che in quello stabile cercano un riparo per la notte. Sono loro che hanno così dato l'allarme. Sul posto, oltre ai poliziotti delle Volanti e della Squadra Mobile, sono stati fatti intervenire i Vigili del Fuoco, la Polizia Scientifica, personale sanitario e un medico legale. Non sono stati riscontrati segni di violenza e all’interno della stanza sono stati trovati i residui di un braciere acceso.

E' probabile che la causa del decesso dei tre, sembra siano tutti uomini, sia avvelenamento da monossido di carbonio. Sono tuttavia in corso accertamenti per chiarire le cause dei decessi e identificare le tre persone decedute, che sembrerebbero essere di origine straniera.

Durante il mese di dicembre scorso era stata rinvenuta nell'isola Memmia in Prato della Valle un'altra persona morta a causa del freddo. Nel solo mese di dicembre in Veneto hanno perso la vita in sei perché privi di un luogo dove trovare riparo. A questa drammatica contabilità vanno aggiunti con molta probabilità anche i tre corpi senza vita rinvenuti questa notte.