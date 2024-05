Travolto e ucciso da un'auto: è il padre del leader dei Baustelle

Montepulciano in lutto per la morte di Ilvo Bianconi: il 78enne travolto e ucciso da un'auto nel pomeriggio, di ieri, 20 maggio, è il padre di Francesco Bianconi, leader dei Baustelle. Il tragico schianto è avvenuto nel pomeriggio: a quanto si apprende, il pensionato stava camminando lungo la strada di Chianciano, probabilmente verso la propria macchina, quando è stato investito. Nonostante i soccorsi l'uomo non ce l'ha fatta. Ilvo Bianconi era molto conosciuto in paese, per la carriera musicale del figlio e non solo. L'esatta dinamica della tragedia è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.