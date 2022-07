Trovato il corpo del bambino di otto anni disperso in mare

E' stato individuato il corpo del bambino di otto anni, disperso nel mare di Fano, dopo che stamattina era andato a fare un bagno con il padre, poi annegato, e il fratello di tredici anni, finito in ospedale. Il corpo è stato individuato nei pressi di una scogliera. Le operazioni di recupero sono state condotte da parte dei vigili del fuoco e della Guardia costiera.

La tragedia è avvenuta quando l'uomo è annegato mentre faceva il bagno insieme ai figli, di otto e tredici anni, vicino agli scogli. Stando alle prime informazioni avrebbe battuto la testa e poi perso conoscenza prima di essere ritrovato. Il ragazzino più grande è stato soccorso in condizioni serie e trasportato in ospedale. Intanto del fratellino non vi erano più tracce. Erano così partite le ricerche coordinate dalla guardia costiera di Pesaro. Sarebbe stata la moglie della vittima a dare l'allarme. I vigili del fuoco sono arrivati anche da Bologna con l'elicottero e sommozzatori a bordo.

Alla base dei fatti ci sarebbero state le condizioni meteorologiche. Il vento forte e le cattive condizioni del mare sconsigliavano di fare il bagno. Infatti quando questa mattina la famiglia si era recata in spiaggia, intorno alle 7.30, sventola la bandiera rossa. Il genitore e i due ragazzi sono andati comunque in acqua, ma sono stati travolti dalle onde alte e dalla forte corrente, senza riuscire a tornare a riva.