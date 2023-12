"Come sta papà?": lo strazio del bimbo precipitato dal sesto piano

Continua a chiedere del papà il bambino di 4 anni di Palermo precipitato col padre dal balcone di casa alle 14:30 della vigilia di Natale. Il piccolo è ricoverato in rianimazione, sveglio ma è tenuto in osservazione per i traumi riportati: nella caduta attutita dai pannelli fonoassorbenti del ristorante sottostante la sua casa ha riportato la rottura di un braccio e diverse ferite al torace e all'addome. Non sa ancora che il padre, M.G. di 38 anni, è invece morto poco dopo l'arrivo in ospedale: il tetto non ha infatti resistito all'impatto e l'uomo è precipitato all'interno del locale riportando lesioni mortali.

Palermo: cade dal sesto piano insieme al figlio di 4 anni

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto successo. Al momento non si esclude né l'incidente né il gesto volontario. Alcuni residenti hanno raccontato di avere visto il bimbo sporgersi e mentre il padre avrebbe cercare di afferrarlo per una gamba. Altri che i due si tenevano per mano. Pare che l'uomo, docente universitario di 38 anni della facoltà di Ingegneria, fosse sotto pressione per l'affidamento del figlio dopo la morte della moglie - e madre del piccolo - deceduta un anno fa. La polizia che indaga per far piena luce sulla vicenda.