David e Francesco, il papà e il figlio morti in mare dopo una tragica gara di tuffi

David aveva 50 anni, Francesco James solo sei. Sono i nomi delle due vittime - padre e figlio - dell'incidente avvenuto ieri, 16 agosto, nel mare di Ischitella a Castel Volturno (Caserta). Un gioco finito in tragedia, che ha spezzato una famiglia. David aveva altri due figli, anche loro erano in acqua. Sono vivi proprio grazie al papà. Cosa è accaduto.

David, origine ghanese, porta al mare i suo figli: 14, 10 e sei anni. Sono sulla spiaggia libera in prossimità del lido Costa Blu. I tre ragazzini decidono di giocare a tuffarsi da una scogliera, nonostante le condizioni del mare non siano delle migliori. La corrente li travolge. Papà David vede tutto e si tuffa in mare per salvarli, ma le onde lo portano giù. L'uomo muore annegato, stessa sorte per il più piccolo dei figli. Gli altri due si salvano.

Come spiega CasertaNews, la tragedia si è consumata sotto gli occhi degli altri bagnanti. Alcuni hanno cercato di raggiungere la famiglia, ma a causa della corrente hanno desistito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone e Aversa e la Capitaneria di porto. I due ragazzi di 10 e 14 anni sono stati individuati e portati a riva. Le condizioni del ragazzo di 10 anni sono apparse subito critiche: privo di sensi, è stato rianimato sul posto dal 118 per poi essere trasportato in ospedale. Il corpo del piccolo Francesco è stato avvistato dalla motovedetta della capitaneria di porto impigliato in una boa ed è stato necessario l'intervento del gruppo elicotteristi dei vigili del fuoco di Pontecagnano. Poco distante il cadavere del papà. I corpi sono stati condotti presso l'Istituto di Medicina legale di Caserta.