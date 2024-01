Bimba di 5 anni gettata dal balcone: "Il padre urlava insulti contro la ex"

"Andava fermato prima, invece tutti si sono fatti gli affari propri", ha tuonato l’uomo che ha soccorso la bimba di 5 anni gettata dal balcone di casa dal padre nel Veneziano, più precisamente a Cinto Caomaggiore, e che poi si è buttato a dal terrazzo del primo piano della propria abitazione. Da quanto si è appreso, la piccola stava trascorrendo alcuni giorni delle vacanze natalizie dal padre, poiché i genitori sono separati.

Attorno alla mezzanotte alcuni vicini avevano visto il 43enne residente in paese che girovagava nel giardino pronunciando frasi sconnesse. A poca distanza c'era la figlia, di soli 5 anni, in lacrime, con una ferita alla testa. Eppure nulla è stato fatto, bisognava intervenire prima, "già nella serata di ieri – secondo l’uomo che ha soccorso la bimba -. Chi abita di sotto sostiene di non aver sentito nulla, ma mi chiedo come sia possibile. Io mi ero detto che se lo avessi risentito avrei chiamato le forze dell'ordine, ma tutti gli altri dov'erano?".

Poi il vicino ha raccontato gli istanti successivi alla caduta della piccola. "Un ragazzo è riuscito a scavalcare il cancello per recuperare la piccola e poi l'ha passata tra le mie braccia". Giunta in soccorso della bimba anche una signora che "ha portato delle coperte, ha avvolto la bimba e le ha chiesto se si ricordasse di lei. La piccola piangeva, non era in grado di rispondere ma poi si è ripresa e ci ha detto come si chiama e quanti anni ha".

La bambina è stata trasportata d'urgenza in ospedale: se la caverà in trenta giorni. Il padre, rimasto illeso, è stato arrestato per tentato omicidio.