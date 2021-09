Trovati morti in casa padre, madre e figlio disabile

Quando i vigili del fuoco hanno sfondato la porta della villetta, hanno trovato l’uomo in bagno, la donna sul letto e il figlio riverso sul pavimento. Tutti morti almeno due mesi secondo i primi riscontri del medico legale e della polizia. Così si spiegherebbe l’avanzato stato di decomposizione e il fatto che i termosifoni fossero ancora accesi. Quella avvenuta in un borgo della provincia di Macerata, è sicuramente una tragedia familiare. Il dramma di una famiglia sola, al punto che tutti i componenti sono morti senza che nessuno se ne accorgesse per molto tempo.

Tuttavia, a dare l’allarme è stato proprio un familiare che vive fuori regione e che, preoccupata dal fatto che nessuno rispondesse, ha chiamato la polizia. Gli agenti, quando sono arrivati, hanno trovato una scena agghiacciante. Le vittime sono Eros Canullo di 80 anni, geometra in pensione, la moglie Maria Angela Moretti di 75 anni e il figlio Alessandro Canullo di 54.

Quest'ultimo aveva da anni problemi di deambulazione dopo un incidente stradale. Sono in corso accertamenti da parte della polizia scientifica, anche se gli inquirenti sono abbastanza certi che non si sia trattata di una morte violenta. Si esclude anche l’ipotesi del decesso per monossido di carbonio perché, stando ai rilievi dei pompieri, del gas non è stata trovata traccia.