Armando Biagi, il papà eroe morto dopo avere salvato il figlio in mare

Ha visto il figlio in difficoltà e così si è tuffato in mare per aiutarlo. Dopo averlo messo in salvo però è stato lui a sentirsi male ed è morto poco dopo in ospedale. Armando Biagi è morto così, a cinquantacinque anni, a Nettuno (Roma). Soccorso con l'eliambulanza e portato all'ospedale Riuniti di Anzio ha lottato per ore, ma poi il suo cuore ha smesso di battere.

Come si legge su RomaToday l'uomo, residente nell'Aquilano, il giorno di Ferragosto è riuscito a salvare il figlio sedicenne e a riportarlo a riva. Poi una volta raggiunta la spiaggia, ha perso i sensi. Le prime a dargli soccorso sono state due infermiere, poi i bagnini e infine i soccorritori del 118 con l'eliambulanza. Il mezzo è atterrato tra i bagnanti e poi è ripartito dopo le manovre di rianimazione. Armando Biagi, dopo la notte all'ospedale Riuniti di Anzio, è morto per le conseguenze di un infarto.

La salma è stata restituita alla famiglia e già domani si terranno i funerali in Abruzzo. Sul posto anche i carabinieri di Anzio. "Armando - scrive sui social il sindaco di Luco dei Marsi, Marivera de Rosa - è stato un grande lavoratore, un uomo generoso, affabile, capace di trasmettere ai suoi cari in ogni frangente serenità e sicurezza, e a tutti garbata cordialità. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze mie, dell'Amministrazione comunale e dell'intera comunità".

La tragedia di Armando Biagi ricorda quella che si è consumata a Santa Severa lo scorso primo luglio quando Gianfranco Ricci si è tuffato per salvare una bimba e sua mamma dall'annegamento. Mamma e figlia si sono salvate, il loro soccorritore no.

Ferragosto 2023 purtroppo è stato segnato da una lunga scia di eventi tragici. In mare, come nei laghi e in montagna. Tra le vittime anche una bambina di appena undici anni, annegata nel lago di Como.

