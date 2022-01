Uccide il figlio di sette anni e poi tenta di ammazzare la ex moglie

Era agli arresti domiciliari quando ha ucciso il figlio di sette anni. Poi è uscito di casa e ha raggiunto l’ex moglie, che era a casa dei suoi genitori, e ha tentato di uccidere anche lei a coltellate. L’omicidio e tentato omicidio è avvenuto varesotto, dove l’allarme è scattato dopo le 19 di ieri.

L’uomo di 40 anni è stato identificato dopo il tentato omicidio della consorte che si è salvata dopo che lui era scappato. La donna è stata soccorsa dai familiari e dal personale sanitario inviato sul posto ed è stata portata al pronto soccorso per le cure del caso. Non è in pericolo di vita. Poche ore dopo la violenza però il 40enne è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. Durante la perquisizione nella sua casa è stato quindi scoperto nell'armadio il cadavere del figlio di sette anni.