Violenza sessuale aggravata sulla sua bambina dopo la separazione dalla moglie

La piccola ha trovato la forza e il coraggio di raccontare quanto accaduto. Per lungo tempo, forse addirittura per 6 anni, sarebbe stata molestata e abusata dal padre, bergamasco di 63 anni. Secondo le accuse, l'uomo l'avrebbe palpeggiata, toccata e anche costretta a fare la doccia insieme nei giorni in cui i due erano da soli in casa. I genitori sono separati da tempo: gli abusi sarebbero cominciati solo dopo la separazione. A seguito del racconto della ragazzina, oggi 13enne, la madre e il fratello maggiore hanno sporto denuncia ai carabinieri: gli accertamenti dei militari si sono conclusi con un rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata. La prima udienza è già fissata per il 23 maggio.

Il padre accusato avrebbe parzialmente ammesso le sue responsabilità e, tramite i suoi legali, chiesto di patteggiare: circostanza rifiutata dal gup, il giudice per l'udienza preliminare. Si andrà quindi a processo, con accuse pesantissime che potrebbero costargli diversi anni di carcere.

L'uomo avrebbe molestato anche le amiche della figlia in occasione di un pigiama party, altra dinamica da accertare. Ora tutto si deciderà in tribunale.

