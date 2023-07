Case e auto distrutte, detriti ovunque: sembra una guerra, ma è il maltempo

Il Friuli sferzato, schiaffeggiato, colpito: il vento ha raggiunto, in alcuni paesi, quasi i 150 chilometri orari e con la sua forza ha scagliato palle di grandine ovunque, colpendo case, automobili, edifici e campi coltivati. Alla luce del sole, dopo la violenza di ieri sera, l'immagine è stata quella di una devastazione naturale.

Il viaggio tra i paesi più colpiti

Non sono ancora uscita da Udine che già i semafori, non funzionando, mi dicono quello che sta succedendo: la linea elettrica è saltata in alcuni punti della città e agli incroci le auto rallentano per evitare le pozze d'acqua e gli incidenti. Mi allontano dal capoluogo, direzione Basiliano. Per strada incrocio la prima camionetta della Protezione civile, le persone volontarie sono all'opera già dalla notte, e non solo loro. Il comune del Medio Friuli mostra le sue ferite fin da Blessano, una delle sue sette frazioni: le strade sono piene di foglie, rami spezzati, spazzatura trascinata dal vento. Il signor Carlo parla sconsolato con un vicino, abitano a pochi metri di distanza l'uno dall'altro, sulla strada che porta al centro del paese. Un grosso pino marittimo di 15 metri è caduto intorno a mezzanotte e i vigli del fuoco sono passati in mattinata a segare il tronco, che si è abbattuto sui fili della linea telefonica. "Ho avuto paura, temevo cadesse sulla casa". Mentre parlo con lui intravedo la moglie che, nel giardino dietro l'abitazione, sta raccogliendo piante e foglie. Per strada è pieno di persone che, scopa e rastrelli alla mano, ripuliscono quel che possono.

Vado verso Basiliano, leggo un avviso del Comune: "la ditta incaricata di ripristinare la funzionalità della rete elettrica sta operando al massimo delle sue possibilità. Tenuto conto dell'estensione territoriale dell'evento calamitoso e delle difficoltà logistiche causate dagli alberi caduti non è possibile prevedere una tempistica di risoluzione del problema". In alcuni punti le strade sono letteralmente verdi: le foglie e i rami spezzati dal vento ricoprono il manto stradale come un sinistro monito.

Si cominciano a vedere le prime case colpite dai "proiettili" della grandine. I cappotti esterni sono tempestati come sotto i colpi di una mitragliatrice, ma anche vetri, infissi, porte, finestre. La strada verso Lestizza mette in evidenza quel che invece è accaduto ai campi: le piante sono letteralmente decapitate, in un'immagine che strazia il cuore. Anche Lestizza è quasi un campo di battaglia, con calcinacci ovunque, semafori che non funzionano e un'aria quasi spettrale. In giro si vedono solo persone che spalano, spazzano e puliscono, come se le attività del paese si fossero fermate per permettere alle persone di capire il da farsi, perché il temporale violento che si è abbattuto nella serata di ieri è arrivato come uno schiaffo inatteso, non nella tempistica ma nella forze. E nelle sue conseguenze.

L'arrivo a Mortegliano, però, lascia quasi senza parole. Si cominciano, infatti, a vedere automobili completamente distrutte, come se fossero state bersagliate da un lancio di pietre. Una casa gialla, prima di entrare in paese, mostra i segni inequivocabili della tempesta. Giorgio e sua moglie stanno rastrellando il piccolo giardino che si apre sul retro dell'abitazione, sono allibiti ma determinati a ripulire e aggiustare quello che posso fare da soli. "Non ho mai visto una cosa così. Ci sono ancora palle di grandine che dopo dodici ore non si sono sciolte. Erano così grandi e così veloci che hanno spaccato tutto, persino il lunotto dell'auto che era nell'autorimessa in giardino, evidentemente il vento era così forte che è riuscito a infilarsi nell'unico lato aperto". Giorgio appoggia il rastrello e ci fa vedere alcune palle di grandine e poi indica uno a uno i danni sulla facciata della casa. Un "proiettile" ha colpito lo spigolo di un muretto, portandolo via. "Non pensavo di dovermi rimettere a costruire casa a 70 anni", ci dice guardando il tetto da cui continua a entrare acqua. Sua moglie si avvicina. "Non è agibile il piano di sopra, dobbiamo trovare un posto dove dormire perché qui è pieno d'acqua". Passa una vicina, si scambiano informazioni sull'assicurazione e sulla linea telefonica, interrotta. In un momento di difficoltà come questo, le persone cercano di aiutarsi le une con le altre, come possono. "Vada, vada in paese: Mortegliano è devastata".

Andiamo. Mortegliano sembra reduce da una scena di guerra, ci sono persino allarmi che risuonano di continuo. Le automobili parcheggiate per strada sono tutte inesorabilmente danneggiate, qualcuna è totalmente distrutta: i vetri esplosi, la carrozzeria martoriata dai colpi della grandine. Quella grandine che ha colpito così violentemente anche gli edifici lasciandoli martoriati, nelle facciate e nei tetti. Alzando lo sguardo si vedono i coppi distrutti, alcuni dei quali sono franati a terra rendendo le strade una distesa di detriti che scricchiolano al passaggio delle vetture e delle persone. Il paese è un via vai di gente: c'è chi pulisce i passi carrai e i marciapiedi davanti a casa, chi fa la conta dei danni, chi raccoglie insegne (o pezzi di insegne) volati per strada, chi spazza le carreggiate. Ci sono gru che lavorano sui tetti, carro attrezzi che portano via automobili ormai distrutte e veicoli della Protezione civile che vanno e vengono. La città è praticamente transennata, con i nastri bianco e rossi a delimitare i marciapiedi coperti da detriti. Le persone parlano poco e si danno molto da fare, anche se qualcuno si guarda in giro con lo sguardo attonito. "Non credevo ai miei occhi", ci racconta Rita. Casa sua è una di quelle colpite, davanti e dietro. La vecchia aia è irriconoscibile, ci sono vetri dappertutto, vasi rovesciati e rotti, legni che si sono staccati da chissà dove. "Non riesco a telefonare, le linee sono interrotte. Devo avvisare tutta la famiglia", ci dice allontanandosi nella speranza di trovare la linea. A Mortegliano la Casa di riposo è stata evacuata per inagibilità: 90 persone sono state sgomberate e andranno ad Aiello del Friuli e a Ronchi dei Legionari. Anche la sede della Azienda sanitaria è inagibile e medici, pediatri e veterinari dovranno trovare un altro posto.

Ci rimettiamo in marcia. Andando verso Lavariano è incredibile vedere come la forza del vento, seppur sempre devastante, sia stata diversa a distanza si così pochi chilometri. Per strada si vedono ancora tetti scoperchiati, serre senza più coperture, piante distrutte, case colpite dalla ferocia della grandine e gente che pulisce tutto ciò che può. Passando per il centro del paese si sente il rumore di un generatore che alimenta un bar. Evidentemente anche qui ci sono problemi di corrente. Anche le strade verso Risano sono coperte di rami e foglie, dove non passano mezzi sembra quasi che non ci sia asfalto. I rami spezzati e gli alberi divelti sono ovunque, come segnali inequivocabili di una natura che parla. Anzi, che urla. Anche Lumignacco, nel comune di Pavia di Udine, non è stata risparmiata. All'ingresso del paese una donna sta sistemando le finestre, come può. La forza del vento ha rotto le tende esterne e le tapparelle. Le chiediamo dei danni, ci dice che anche l'orto e i campi sono distrutti. "Ma le piante si riseminano... il problema sarà la casa, rimettere tutto a posto ci costerà tempo e denaro". Poi si guarda attorno e ci indica chi è già sul tetto a cercare di ripristinare le cose. "Ecco, vedete i friulani? Siamo così".

