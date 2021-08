Una esplosione poi il crollo della palazzina: trovato morto un bimbo di 4 anni

È stato trovato privo di vita il bambino di quattro anni che risultava disperso nel crollo di una palazzina in strada del Bramafame, alla periferia di Torino. Lo confermano i vigili del fuoco che lo hanno estratto dalle macerie e i medici hanno tentato invano di rianimarlo.

Si tratta del figlio della donna che è stata trovata viva in mezzo alle macerie poco dopo le 10 e trasportata in gravi condizioni al Cto di Torino. L'edificio - secondo quanto riferito dai vigili del fuoco - è crollato a causa di un'esplosione. I due sono entrambi residenti nella palazzina e sono stati affidati al personale sanitario mentre si cercano altri dispersi.

Il bilancio finale conta quindi una vittima, un bambino di 4 anni, e quattro feriti, due dei quali gravi fra cui la madre del piccolo. I vigili del fuoco stanno cercando, inoltre, un cane che potrebbe essere rimasto coinvolto nel crollo.

Sul posto stanno operando Squadre usar (Urban search and rescue) e squadre cinofile. Inoltre il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco sta controllando eventuali fughe di gas. Al momento l'ipotesi più accreditata è che il crollo possa essere stato causato dall'esplosione di una bombola a gas.

Un uomo rimasto ustionato in maniera grave è stato portato al Cto di Torino dalla Croce Verde di Villastellone così come la donna rimasta sotto le macerie per circa un'ora ed estratta viva dai vigili del fuoco intorno alle 10.15.