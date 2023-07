È crollata una palazzina di tre piani a Torre del Greco

Una palazzina di tre piani è crollata in corso Umberto 61 a Torre del Greco, in provincia di Napoli, poco prima di mezzogiorno di domenica 16 luglio. Stando alle prime informazioni, ci sarebbero persone coinvolte nel crollo avvenuto nel pieno centro della cittadina vesuviana. L'edificio era abitato e si teme che possano esserci vittime sotto le macerie. Non è ancora chiaro il numero di abitanti dello stabile. Sul posto, i carabinieri e i mezzi di soccorso. Ancora sconosciute le cause del crollo. Il traffico è stato bloccato in un ampio perimetro attorno alla zona del crollo, dato che le macerie hanno formato un'alta colonna.

L'edificio si è sbriciolato in pochi secondi. I vigili del fuoco hanno estratto viva dalle macerie una ragazza di circa 20 anni. La giovane è stata portata in ospedale: la partenza dell'ambulanza è stata salutata con un applauso dalla folla. A quanto si apprende, la giovane abitava nell'edificio con la mamma, che non sarebbe stata in casa al momento del crollo. Anche un'altra persona è stata estratta viva dalla montagna di calcinacci. Un dato che accresce la speranza di trovare altri superstiti. Un passante e un bambino che stavano transitando lungo corso Umberto quando è avvenuto il crollo, sono stati investiti dalle macerie: soccorsi, sono soltanto leggermente feriti.

Sono state attivate anche le squadre Usar, gli specialisti della ricerca e del soccorso tra le macerie. Anche gli abitanti della zona vorrebbero dare una mano, come si vede nel video qui sotto, ma sono tenuti a bada dalle forze dell'ordine perché la zona non può essere considerata esente da pericoli.

La mente corre ad un altro crollo che avvenne il 7 luglio 2017 nella vicina Torre Annunziata, a Rampa Nunziante. Anche in quell'occasione, un edificio si sgretolò uccidendo otto persone. Furono necessarie ore di scavo per recuperare i corpi di tutte le vittime. La speranza è che, stavolta, gli abitanti possano essersi salvati.