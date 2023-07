Palazzina crollata e strage sfiorata: chi sono gli indagati e perché gli sfollati sono così tanti

Continuano le indagini sulla palazzina crollata domenica a Torre del Greco, in provincia di Napoli, nella zona tra vico Pizza e corso Umberto I. Sono 25 le persone raggiunte in queste ore da altrettanti avvisi di garanzia. Nel cedimento dell'edificio tre piani nel quale sono rimaste ferite tre persone. La procura ha aperto un fascicolo di indagine con l'ipotesi di crollo colposo.

Il racconto video di Massimo Romano (NapoliToday) da Torre del Greco:

Crollo a Torre del Greco: chi sono i 25 indagati

Le tre persone rimaste ferite sono una ragazza di 20 anni residente nello stabile, un uomo di 45 anni titolare di una pizzeria della zona e una donna straniera di 60 anni, gli ultimi due colpiti dalle macerie mentre si trovavano in strada. Nella calda domenica di luglio molti abitanti dell'edificio erano andati al mare: il bilancio sarebbe potuto essere ben più drammatico.

A essere indagati sarebbero i proprietari delle unità immobiliari presenti nello stabile posto al civico 59 di corso Umberto I e alcuni tecnici e dirigenti del Comune di Torre del Greco chiamati in questi anni a monitorare le condizioni dell'immobile. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto per consentire agli indagati di potersi tutelare, anche con la nomina di propri consulenti, in vista dei prossimi rilievi. Gli avvisi di garanzia arrivano prima degli esami irripetibili che i periti effettueranno oggi.

Gli inquirenti dovranno appurare le condizioni dello stabile e come era eseguita la sua manutenzione: dagli archivi è sbucata anche una pratica per dissesti statici provocati da infiltrazioni d'acqua nel 2013. All'epoca fu redatta una relazione dai tecnici comunali, rilevando perdite dal solaio intermedio. Impossibile però sapere se ci sia un collegamento con il cedimento di due giorni fa.

Avanzano le prime indiscrezioni sulle cause del crollo, ma è troppo presto per avere certezze. Tra i residenti c'è chi parla di infiltrazioni, altri di palazzi fatiscenti e senza manutenzione. "Stabilire una causa ora non è possibile - dice il sindaco Luigi Mennella a NapoliToday - se ne occuperà l'ufficio tecnico della Procura che sta indagando. Io ho dato mandato al nostro ufficio tecnico di mettere su una squadra che, quando sarà possibile, effettuerà una serie di sopralluoghi per capire se esiste un'emergenza nel centro storico di Torre del Greco. C'è da tenere presente che si tratta di edifici privati, ma noi interverremo per quanto ci compete".

Gli sfollati in una scuola

Una scuola è stata trasformata temporaneamente in ricovero per gli sfollati, un centinaio circa. La decisione è stata presa dal Comune per rispondere all'alto numero di famiglie costrette a lasciare la loro casa per decisione dei vigili del fuoco, che oltre a sgomberare l'immobile interessato dal cedimento, hanno stabilito l'allontanamento dei residenti da una quindicina di immobili del quartiere compreso tra vico Pizza e corso Umberto I.

Se in un primo momento l'attenzione era stata rivolta solo alla palazzina franata, con il passare delle ore ci si è resi conto che anche altri stabili versano in condizioni di rischio. Alla base della decisione di allocare il campo-alloggio nella scuola hanno pesato, oltre alla difficoltà di reperire sistemazioni alberghiere, due fattori in particolare: la vicinanza dell'istituto al luogo dove si è verificato il crollo e il fatto che ci siano le docce.