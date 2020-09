"L'esplosione ha fatto sollevare il primo piano del palazzo"

L'esplosione avvenuta sabato mattina in un palazzo in piazzale Libia a Milano "ha fatto sollevare la soletta in cemento armato del piano terra e ha fatto sollevare anche il primo piano". E quanto racconta un inquilino del palazzo, Maurizio, parlando all'Adnkronos. "Devono demolirla e rifare la soletta -spiega mentre aspetta di entrare nel suo appartamento per recuperare qualche effetto personale- speriamo che non ci mettano troppo tempo". Secondo la protezione civile, i danni dell'esplosione hanno coinvolto gli alloggi fino al terzo piano.

Il palazzo esploso a Milano: ultime notizie

"Noi non abbiamo avuto danni ai vetri delle finestre -continua Maurizio, che abita al quarto piano- solo una persiana, da quanto ho potuto vedere questa mattina, si è deformata per l'onda d'urto". Ma, secondo gli ingegneri intervenuti per una prima valutazione, riferisce Maurizio, non ci sarebbero danni strutturali tali da compromettere la stabilità del palazzo.

"Alle 7.15 siamo stati svegliati da un gran botto. C'erano fumo e fiamme e non riuscivamo a scendere dalle scale. Ma i vigili del fuoco sono arrivati immediatamente, sono rimasto ammirato dall'efficienza dei soccorsi".

Sono una trentina gli inquilini che stanno aspettando il via libera della Protezione civile per accedere alle proprie case ma sarà un rientro lampo, solo il tempo necessario per recuperare effetti personali e qualche capo di abbigliamento. Gli abitanti saranno trasferiti in albergo se non potranno essere ospitati da parenti o amici.

L'esplosione si è verificata alle 7.17 di mattina al primo piano dello stabile, dove si trovano un monolocale e uno studio medico. Otto i feriti, il più grave è proprio il trentenne di nazionalità ucraina che vive nel monolocale: si trova ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Nella deflagrazione sono rimaste danneggiate anche otto automobili, un monopattino elettrico e nove motociclette parcheggiate davanti al palazzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.