False vaccinazioni Covid, fermati infermiera e leader no vax: "400 euro per una finta dose"

Dopo l'incredibile storia del braccio di silicone spunta un'altra assurda vicenda legata alle vaccinazioni anti-Covid. Un'infermiera in servizio presso l'hub vaccinale di Palermo, Fiera del Mediterraneo, avrebbe effettuato delle finte vaccinazioni a fronte di un compenso. La donna versava il vaccino anti-Covid in una garza facendo poi finta di iniettare la dose ad alcune persone compiacenti: l'ago veniva inserito nel braccio del paziente ma non veniva iniettato nulla. A riprendere tutto le immagini delle telecamere piazzate nell'hub e le intercettazioni, determinanti per le indagini. Coinvolto nelle finte vaccinazioni anche il leader locale dei no-vax, Filippo Accetta.

La sconcertante scoperta è stata fatta dai poliziotti della Digos che hanno fermato tre persone con l'accusa di corruzione, falso ideologico in atto pubblico e peculato. Secondo le ricostruzioni tre persone avrebbero stretto un accordo per effettuare false vaccinazioni al fine di ottenere il green pass. L'infermiera avrebbe finto di vaccinare gli altri due indagati (il leader no-vax e un commerciante) e due loro familiari, a fronte di un lauto compenso che poteva arrivare fino a 400 euro a finta iniezione. L'infermiera sottoposta a fermo avrebbe poi effettuato altre otto false vaccinazioni, tra cui una ad un'altra infermiera in servizio presso l'hub e una ad un membro della polizia in servizio alla Questura di Palermo. Per il momento sembra escluso il coinvolgimento di medici operanti alla Fiera del Mediterraneo e dei responsabili dell'hub vaccinale. I green pass emessi a fronte delle false vaccinazioni sono stati tutti immediatamente bloccati.