Palermo è circondata dalle fiamme, centinaia di famiglie evacuate: "Evento eccezionale"

Palermo è circondata dagli incendi. Nelle ultime 24 ore sono arrivate diverse notizie di roghi che si sono sviluppati tutt'intorno la città e non solo: anche dalla provincia arrivano decine di segnalazioni. Come riporta PalermoToday, squadre di vigili del fuoco, protezione civile, forestale, carabinieri, polizia, municipale e volontari presidiano tutte le zone interessate dalle fiamme: Capo Gallo, Mondello, Sferracavallo, Barcarello, Boccadifalco, Baida, Poggio Ridente, San Martino, Monreale, Inserra, Cruillas, Tommaso Natale, Villagrazia, Bellolampo, Altofonte. In provincia roghi da Bagheria a Terrasini, mentre il fuoco ha raggiunto anche l'aeroporto Falcone Borsellino, chiuso fino alle 11 di oggi martedì 25 luglio 2023. Il comune di Palermo ha istituito il Centro operativo per l'emergenza e ha invitato i cittadini a non uscire per il rischio diossina.

Palermo brucia dal satellite: la mappa

Gli incendi hanno circondato Palermo e si estendono anche in provincia. La mappa generata sul sito della Commissione europea grazie al satellite Copernicus permette di localizzare gli incendi attivi in Europa e le informazioni sono normalmente aggiornate 6 volte al giorno e rese disponibili entro 2-3 ore dall'acquisizione. Gli incendi attivi sono localizzati sulla base delle cosiddette "anomalie termiche" prodotte: gli algoritmi confrontano la temperatura di un potenziale incendio con la temperatura della copertura del suolo circostante. Se la differenza di temperatura è significativa e superiore a una determinata soglia, la zona viene segnalata come incendio attivo o "punto caldo".

La mappa generata grazie ai dati del satellite Copernicus rende l'idea dell'emergenza che sta vivendo Palermo. Le aree più interessate dalle fiamme sono le zone Nord-Ovest e Sud della città, praticamente dai monti fino al mare. I quadrati sulla mappa identificano gli incendi identificati grazie al sistema Viirs della Nasa (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), con una risoluzione spaziale di 375 metri. I quadrati sfruttano il sensore Modis, sempre della Nasa, e si riferiscono a una risoluzione di 1 Km.

"Da ieri sera Palermo è avvolta dalle fiamme, si tratta di un evento eccezionale che stiamo cercando di gestire con ogni mezzo a nostra disposizione - ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. I vigili del fuoco da ieri notte operano al massimo delle loro possibilità ma il fronte di fuoco è stato particolarmente intenso e stiamo ancora lavorando per domare le fiamme in diversi punti della città. L'Amministrazione è vicina a quanti hanno subito danni in queste ore e invitiamo tutti ad adottare la massima cautela".

I problemi sono iniziati nel pomeriggio di ieri su una delle montagne che delimita il golfo di Mondello, Monte Gallo: l'incendio si è esteso nella notte e non è ancora finito: vi sono fronti ancora aperti negli incendi che da 24 ore assediano il capoluogo siciliano e. È ancora presto per fare una valutazione dei danni al patrimonio ambientale, ma c'è già una perdita umana: un'anziana è morta a San Martino delle Scale, frazione di Monreale, perché l'ambulanza chiamata per un malore è rimasta bloccata dal fuoco. Un forestale gravemente ustionato è stato ricoverato in terapia intensiva.

Le ultime notizie sugli incendi a Palermo

Dalla notte scorsa fino a oggi, martedì 25 luglio 2023, le fiamme e il fumo continuano a caratterizzare il panorama di Palermo e provincia. Dal Monte Gallo che delimita il golfo di Mondello dalla borgata marinara di Sferracavallo fino al monte Inserra, che scende verso i quartieri Tommaso Natale e Cruillas: il fuoco si è arrivato fino al mare, raggiungendo la Baia del Corallo. I canadair hanno potuto operare solo con la luce del giorno: come ha spiegato la Protezione civile, il forte vento di scirocco ha impedito i voli notturni.

Tra Altofonte e Palermo si contano circa 1.500 persone evacuate. Hanno trovato riparo nei centri della Protezione civile, e alcuni stanno rientrando a casa o da parenti. Dalla mezzanotte alle 7 di questa mattina sono stati effettuati 114 interventi ospedalieri, e dalle 7 di stamattina altri 73, soprattutto per aver respirato fumo. L'aeroporto di Punta Raisi "Falcone e Borsellino" era stato chiuso nella notte di oggi 25 luglio 2023.

Dalle 11 di questa mattina lo scalo ha riaperto al traffico. L'aeroporto è tornato pienamente operativo: dopo i voli in partenza sono stati autorizzati anche i voli in arrivo. Il primo ad atterrare è stato un aereo della compagnia Transavia proveniente da Parigi Orly. Anche l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo è stata riaperta, così come gli svincoli di Capaci e Tommaso Natale: il tratto di strada era stato chiuso a causa di un incendio che aveva colpito la concessionaria "Nuova Sport Car", poi domato e ora tenuto sotto controllo.

In tutta la Sicilia sono 55 gli incendi ancora in corso. "Il quadro è difficilissimo", ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, annunciando l'arrivo di vigili del fuoco da altre regioni. La situazione è critica anche nel Trapanese, a San Vito lo Capo, dove sono stati soccorsi 15 turisti, nel Messinese e a Enna, dove la fiamme minacciano l'abitato di Regalbuto.

