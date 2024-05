Cade in moto mentre va a lavorare, muore papà di 4 figli. Il giallo dell'enorme buca sull'asfalto

Sono tutte da chiarire le cause dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 maggio, sulla circonvallazione di Palermo, in viale Regione Siciliana, e costato la vita a Samuele Fuschi, 38 anni, sposato a padre di 4 figli, di cui una di soli 4 mesi. L'uomo viaggiava a bordo di uno scooter Honda Sh300 ed è caduto dopo aver perso il controllo del mezzo. I soccorsi dei sanitari del 118 si sono rivelati vani.

Come racconta su PalermoToday Riccardo Campolo, c'è un giallo sulla presenza di una grossa buca sull'asfalto. L'uomo infatti potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa della buca o addirittura potrebbe esserci finito dentro. C'è però anche l'ipotesi che la "voragine" possa essersi allargata a causa dell'impatto dello scooter sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. Sarà loro compito ricostruire la dinamica della tragedia.

"Ci sono delle buche enormi in mezzo alla strada e mio padre ci ha lasciato la vita". Questo è quello che ha raccontato a Rosaura Bonfardino di PalermoToday uno dei figli del 38enne, Alessio, di soli 18 anni. Il giovane ha incolpato senza mezzi termini l'amministrazione comunale: "Mio padre era un lavoratore, amava la famiglia ed era orgoglioso dei suoi figli. Un uomo eccezionale e chi lo conosce lo sa e lo può dire".

"Vorrei sapere come si fa a morire così" dice il genero. "Stava andando a lavorare, un padre di 4 figli, la più piccola stava ancora allattando. Ma vi rendete conto dei problemi che ci sono qua a Palermo. Mio genero era amato da tutti, era educato con tutti. Ora ci dobbiamo preparare ad affrontare questa tragedia".

Il sindaco: la buca si è aperta poco prima o nel momento stesso dell'incidente

"Stando ai primi rilievi effettuati dalla Polizia municipale, appare evidente che si sia trattato di un cedimento dell’asfalto avvenuto contestualmente o pochi momenti prima del verificarsi dell’incidente che ha provocato la morte del motociclista, per il quale vanno le condoglianze e la vicinanza mia e dell’amministrazione alla famiglia". A dirlo è il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il quale ha poi precisato che "nessuna segnalazione per il pronto intervento è pervenuta negli ultimi giorni al Comando della Polizia municipale e risulta impossibile che una buca del genere, lungo l’arteria più trafficata della città, non fosse stata segnalata, come del resto già avvenuto per altre buche in viale Regione Siciliana, poi riparate".