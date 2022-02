Dopo tre anni torna il Palio di Siena

L'emozione del Palio tornerà. Nel 2020 e nel 2021 non si corsero i due Palii a causa del Covid: le condizioni sanitarie non ne hanno consentito lo svolgimento. Piazza del Campo gremita (forse un po' meno che in passato), gli occhi dell'Italia intera per due minuti concentrati su Siena. Il Palio di Siena quest'anno si terrà se la Toscana sarà in zona bianca nelle giornate in cui si dovrebbe celebrare l'evento. Uno scenario più che probabile, visto che si corre in piena estate.

"E' iniziato un percorso, sarà fatta quando saremo alla sera del 2 luglio e del 16 agosto... però diciamo che è iniziato un percorso importante, c'è stata un'attenzione di livello nazionale e quindi mi sembra un dato positivo. Speriamo di restare in zona bianca e che ci consentano di fare la nostra festa di popolo nelle condizioni migliori, se non uguali, a quelle a cui siamo abituati": così il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, ha commentato l'emendamento approvato due giorni fa che consente le cosiddette "feste dinamiche" in zona bianca, compreso quindi il Palio.

Il protocollo è già stato trasmesso agli organi competenti ed era pensato per una situazione di pandemia. "Se restassimo in zona bianca è evidente che il protocollo verrebbe alleggerito", dice il sindaco. Un'apertura quindi decisiva per il ritorno in piazza del Campo. Riguardo alla capienza della piazza, con le nuove uscite si ariverebbe a 14.700 persone. Il Palio dura quattro giorni; per il Palio di Provenzano di luglio, gli appuntamenti iniziano il 29 giugno, proseguono il 30 giugno ed il 1º luglio, fino ad arrivare alla corsa del 2 luglio. Analogamente, per il Palio dell'Assunta si parte dal 13 agosto fino ad arrivare alla corsa del 16 agosto.