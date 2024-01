Pallanuotisti indagati per violenza sessuale e revenge porn: al centro i video hard sui cellulari

Sono almeno quattro i video hard contenuti nei cellulari dei due pallanuotisti di Genova, studenti universitari di 22 e 24 anni, indagati per violenza sessuale di gruppo e lesioni nei confronti di una 21enne. La ragazza sarebbe stata ripresa durante atti sessuali, e a carico dei giovani si aggiunge quindi ora l'accusa di revenge porn.

Ed è proprio sui video che si concentra la difesa: sono stati gli avvocati dei due pallanuotisti a chiedere l'incidente probatorio sui telefonini. "Ci sono cose che non tornano nel racconto della vittima. Visionando quei video si dimostrerà che non c’è stata alcuna violenza sessuale e che è stato invece un rapporto consensuale", affermano i legali difensori Fabio La Mattina e Monica Tanfo.

Nei cellulari degli indagati non c'è solo la presunta vittima, ma varie tracce video di momenti intimi con altre ragazze. Si tratterebbe di rapporti consenzienti, ma le donne non sapevano di essere riprese e, secondo la Procura, i due sarebbero comunque accusabili di "interferenze illecite nella vita privata" e "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" in quanto si sarebbero scambiati i video.

Tra le protagoniste dei video hard ci sarebbe anche una minorenne: un elemento che aggraverebbe notevolmente la posizione degli indagati, anche se resta da verificare.

Il racconto delle violenze: "Ero come una bambola"

I fatti si riferiscono al 13 aprile 2022. Durante una serata in discoteca, i due offrono da bere vodka alla ragazza, poi la invitano a casa di uno dei due. Lo racconta la ragazza e lo riporta nero su bianco la pm Gabriella Dotto, la quale aggiunge che“abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica in cui versava al momento del fatto, in quanto alterata dall’abuso di sostanze alcoliche, la costringevano a compiere e subire atti sessuali, procurandole varie lesioni”.

Una volta seguito uno dei due a casa, nel quartiere Quezzi - "Mi fidavo, non potevo immaginare cosa avrebbe fatto" - compare anche l'amico e comincia la violenza. "Ero come una bambola - ha affermato la ragazza -.Quei due mi prendevano e mi giravano come volevano. Sono due pallanuotisti e non potevo fare nulla contro la loro forza".

Stando al racconto della giovane, la violenza si sarebbe protratta per oltre un'ora: "Non vedevo l’ora che finisse. Non mi muovevo, ero come paralizzata per la paura. Temevo che mi facessero del male, per questo non ho reagito". "Li ho pregati di smetterla, ma loro sono andati avanti.- E quando ho detto che non ce la facevo più - ha aggiunto - uno dei due mi ha morsicato sulle gambe". Da qui la seconda accusa di lesioni.

La sera stessa, infatti, la giovane è andata in ospedale e si è fatta refertare le lesioni, sporgendo denuncia pochi giorni dopo. A quanto si apprende, la nuova udienza si terrà lunedì prossimo, mentre le identità dei due pallanuotisti - giocatori di serie A e ragazzi della "Genova bene" - non viene divulgata per proteggere la presunta vittima.