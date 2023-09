Arrestato per molestie a una ragazza, la madre lo difende: "Dovresti essere contenta"

In pieno giorno ha molestato una ragazza nel centro storico di Pescara ma quando è stato arrestato la madre si è scagliata contro la vittima: "Mio figlio è un bell'uomo, dovresti ringraziarlo". La storia che arriva dal capoluogo abruzzese è iniziata lo scorso 13 agosto quando una giovane di 22 anni si è rivolta alla Polizia denunciando di essere stata palpeggiata sulle natiche con veemenza da un uomo sconosciuto mentre attendeva degli amici nel piazzale della stazione di Pescara.

L'uomo, un 31enne del luogo, di fronte alla reazione spaventata della ragazza avrebbe risposto che si trattava solo di uno scherzo. È nata quindi una discussione in cui l'uomo è stato spalleggiato dalla propria madre sopraggiunta poco dopo. Per fortuna la vittima della violenza aveva fotografato tutto ed ha così risposto alla sfida fatta dalla donna a denunciare il fatto alla polizia. A completare la sfida l'invito a essere contenta per il fatto di essere stata toccata "da un bell'uomo", giustificando quindi l'azione del figlio.

La ragazza ha colto l'invito della donna chiedendo subito l'intervento della polizia. Al termine delle indagini l'autorità giudiziaria ha ritenuto necessaria disporre gli arresti domiciliari per il trentunenne.