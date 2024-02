Pamela Codardini uccisa a 35 anni insieme al compagno da una raffica di proiettili: il marito era stato bruciato vivo

Una donna di 35 anni, Pamela Codardini, originaria di Favaro Veneto (Venezia), è stata assassinata in Messico, insieme al compagno Juan Yair. I due cadaveri sono stati rinvenuti nella cittadina di Ocotlán de Morelos, nello stato di Oaxaca: la notizia del delitto è stata pubblicata dai quotidiani messicani la scorsa settimana, mentre le autorità locali indagano sul duplice omicidio.

Il delitto è avvenuto nello smoke shop "Mr. Green", gestito dalla coppia, lo scorso 27 gennaio. La polizia giunta sul posto, allarmata dai residenti che avevano sentito diversi spari, ha trovato lo scenario di una vera e propria esecuzione: i paramedici non hanno potuto fare altro che dichiarare i decessi di Pamela e Juan, uccisi da diversi colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il vero obiettivo dei killer era il 29enne Juan, il compagno di Pamela. L'agguato potrebbe essere collegato a un regolamento di conti nell'ambito della criminalità del posto. Il commando ha agito senza pietà: l'uomo è stato crivellato di colpi mentre era steso al suolo e, solo successivamente, dopo essersi accorti della presenza della 35enne, gli assassini hanno deciso di eliminarla per non avere testimoni. L'autopsia ha rivelato che le vittime sono state uccise da proiettili sparati con armi d'assalto, calibro 223, spesso utilizzate nei fucili da guerra.

Juan Yair è stato identificato come un "ex sicario", apparentemente legato al fratello del capo del cartello "Los Medina", morto suicida lo scorso mese di ottobre per sfuggire all'arresto. È in corso ora il lavoro degli investigatori per fare chiarezza sul duplice omicidio. Nel 2013, sempre in Messico, era stato ucciso il marito di Pamela Codardini, Alex Bertoli, uno chef originario di Capriva del Friuli (Gorizia) che con lei gestiva una pizzeria. Venne massacrato a colpi di bastone e poi bruciato vivo.