Pamela Gerardi nonna a 34 anni: "Lo consiglierei a tutti, è il regalo più bello"

L'annuncio con un messaggio su Facebook: "Essere nonni non significa essere vecchi". Pamela è diventata mamma molto giovane e la figlia Michelle ha dato alla luce un bambino a soli 16 anni

Giovane, felice... e nonna a 34 anni. Pamela Gerardi, originaria di Marsala in provincia di Trapani, ha annunciato il lieto evento con un messaggio sul suo profilo Facebook, accompagnandolo alla foto del nipotino appena nato. "Se diventare nonni fosse solo una questione di scelta consiglierei a ognuno di voi di diventare nonna... Fino a qualche mese fa, certamente non pensavo di diventare nonna a 34 anni. Essere nonni non significa essere vecchi, significa essere stati benedetti con il regalo più bello che possa esistere", ha scritto Pamela Gerardi.

La ragazza diventata nonna a 34 anni

L'ultimo arrivato in famiglia è un bel maschietto di tre chilogrammi e seicento nato nel reparto di ginecologia dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala. Pamela è diventata mamma molto giovane e a sua volta la figlia maggiore Michelle, giovanissima, ha dato alla luce il bambino a soli 16 anni. Oltre a Michelle, la neononna ha anche una bambina di tre anni, ora diventata zia del nuovo arrivato in casa.

La nascita del bambino fa di lei una delle nonne più giovani d'Italia. E c'è anche un altro piccolo record: il piccolo Nicolò ha anche una bisnonna di appena 58 anni, la mamma di Pamela.