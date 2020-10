Pamela Mastropietro, il racconto di Oseghale in aula: "Ero sotto choc, ho fatto a pezzi il corpo"

"Pamela è morta a casa mia, ma non sono stato io a ucciderla". È questa la versione di Innocent Oseghale, il pusher nigeriano di 32 anni accusato dell'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana 18enne romana uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018 a Macerata. Oseghale ha reso dichiarazioni spontanee nel corso dell'udienza del processo d'appello in corso ad Ancona.

Pamela Mastropietro, il racconto di Oseghale in aula

Stando al racconto fatto in aula dal nigeriano, Pamela quel giorno ebbe un malore dopo aver assunto eroina, cadde dal letto "con gli occhi aperti" per poi perdere definitivamente conoscenza. Oseghale assicura di non aver nulla a che fare con l'omicidio. Anche se poi ammette di aver smembrato il corpo della giovane poi ritrovato in due trolley al ciglio di una strada:

"Ero sotto choc, ho tagliato il cadavere in casa mia. Confuso, ho fatto una cosa terribile ma voglio pagare per quello che ho fatto, non per quello che non ho fatto".

Il nigeriano si è anche rivolto alla corte chiedendo di non essere giudicato "per il colore della pelle...".

Il processo di primo grado

In primo grado Oseghale venne condannato all'ergastolo per omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale, vilipendio e occultamento di cadavere. I pm hanno chiesto di conferamre la sentenza. Il verdetto potrebbe arrivare già nel pomeriggio di oggi.

L'omicidio di Pamela Mastropietro

Era il 29 gennaio 2018 quando Pamela Mastropietro si allontanò dalla comunità di recupero che la ospitava a Corridonia, grazie al passaggio offertole da un uomo di Mogliano fino alla stazione di Piediripa. Passò quella notte a casa di un tassista e il giorno successivo un altro tassista vide la ragazza ai giardini Diaz, piazza di spaccio di Macerata. Lì, secondo quanto Oseghale avrebbe riferito in seguito al compagno di cella, la giovane avrebbe comprato una dose di droga da Desmond Lucky (amico di Oseghale, inizialmente coinvolto e poi uscito dall'inchiesta principale), pagandola con una catenina d'argento.

La violenza e poi la morte a casa di Oseghale

Secondo gli inquirenti, a questo punto Oseghale avrebbe convinto Pamela a salire nel suo appartamento di via Spalato: qui, forse in cambio di una dose di eroina, l'avrebbe violentata e poi uccisa. Dall'autopsia emergeranno dettagli macabri: il corpo di Pamela venne lavato con la varechina per cancellare ogni traccia di Dna e fatto a pezzi "in modo scientifico". Oseghale si sbarazzò dei resti di Pamela chiudendoli in due trolley la sera dopo. Poi salì su un taxi e abbandonò le valigie, che vennero ritrovate il giorno dopo, in seguito a una segnalazione.