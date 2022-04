Tredicenne muore dopo aver mangiato un panino con il salame

Aveva appena mangiato un panino con il salame quando ha cominciato ad avvertire un malore. Per questo una tredicenne di Fondi, in provincia di Latina, ha deciso di lasciare le sue amiche per tornare a casa dai suoi genitori. Ma quando è arrivata ha cominciato a respirare sempre con più difficoltà. A quel punto sono stati chiamati i soccorsi del 118, ma quando i medici sono arrivati sul posto era troppo tardi e anche le manovre per rianimarla state inutili. Martina, questo il nome della giovane, è morta in pochissimi istanti prima del trasferimento all'ospedale San Giovanni di Dio.

Dai primi accertamenti sulla tragedia, avvenuta ieri, gli inquirenti non escludono che il decesso possa essere stato causato da uno shock anafilattico, una reazione allergica improvvisa, ma su questo punto, però, le risposte arriveranno dopo l'autopsia. I carabinieri di Latina effettueranno anche degli accertamenti presso il locale nel quale la giovane ha comprato il panino: tra le altre cose gli accertamenti mirano a capire il tipo di alimenti contenuti nel sandwich per individuare l'eventuale sostanza che avrebbe generato la violenta e purtroppo letale reazione allergica. Sotto shock la comunità di Fondi che si è stretta attorno alla famiglia della ragazzina: i genitori sono conosciuti perché lavorano nel locale mercato ortofrutticolo.