Precipita in montagna durante un'escursione: morta a 41 anni la nota fotografa Paola Gallo Balma

Un'escursionista quarantenne piemontese è morta in un incidente in montagna avvenuto in val d'Ayas. La donna è precipitata da un costone roccioso nella zona del Corno Bussola, sopra Estoul (Brusson), e non ha avuto scampo. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta. L'allarme "per mancato rientro" è stato lanciato ieri sera da un amico che non l'ha vista ritornare a valle, e le squadre di soccorso hanno avviato le ricerche. Il corpo ormai senza vita è stato avvistato e recuperato questa mattina durante un sorvolo con l'elicottero da parte del soccorso alpino valdostano.

La vittima è Paola Gallo Balma, di 41 anni, di Rivarolo Canavese (Torino). Era una nota fotografa che aveva vinto numerosi premi. L'incidente, la cui dinamica non è chiara, si è verificato nel corso di una gita non particolarmente impegnativa. Tuttavia ieri le nuvole erano molto basse. La scarsa visibilità potrebbe avere avuto un peso e aver reso difficile l'individuazione del sentiero alla donna.