Lo chef Paolo Bellamio trovato morto nel mega yacht in cui lavorava

Grave lutto nel mondo della cucina, italiana e internazionale. Lo chef italiano Paolo Bellamio, 41 anni, originario di Ponso, in provincia di Padova, è stato trovato senza vita nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 luglio mentre si trovava a bordo dello yatch di un ricco uomo d'affari asiatico, al largo di Jeddah in Arabia Saudita. A fare la tragica scoperta sono stati i colleghi di lavoro del 41enne che, non vedendolo arrivare in cucina, puntuale come ogni mattina, sono andati nella sua cabina per vedere cosa fosse successo. Quando i sanitari sono arrivati a bordo dell'imbarcazione non hanno potuto fare altro che constatare il decesso: secondo i primi riscontri, il 41enne sarebbe stato stroncato da un malore.

Bellamio, dopo gli studi all'Istituto alberghiero di Abano Terme, era riuscito in breve tempo a diventare uno chef molto apprezzato, prima nel Padavano e in Italia, poi anche oltre confine. "Siamo sconvolti - ha spiegato il fratello al Corriere della Sera -. Paolo sarebbe dovuto tornare domenica prossima per trascorrere un periodo in famiglia. Si era recentemente sottoposto ai controlli medici previsti nell’ambito del suo lavoro e non erano emerse problematiche. Non capiamo cosa possa essere successo".

Il quarantunenne, dopo aver lasciato l'Italia grazie alla sua professione ha girato il mondo. Le sue prime esperienze culinarie le ha vissute a Minorca. Successivamente è andato a lavorare a Dubai con il prestigioso ruolo di head chef al Caffè Florian. Aveva, inoltre, partecipato come giudice nel programma televisivo "Top Chef Arabia" e come testimonial per una campagna pubblicitaria della Peroni, sempre a Dubai. Nonostante i suoi numerosi impegni professionali, Paolo Bellamio non ha mai trascurato la sua famiglia. Sposato con Grace, una donna thailandese, lascia nello strazio due bambine di appena 3 e cinque anni. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo ricorda come fosse innamorato del suo lavoro e della sua famiglia. Già nei prossimi giorni la salma tornerà in Italia e le esequie si celebreranno a Ponso dove lo chef è nato e cresciuto.