Paolo Berbeglia, il militare di 20 anni morto nel tragico schianto di Arezzo

Si chiamava Paolo Berbeglia il ragazzo di 20 anni morto nell'incidente stradale di Arezzo la notte scorsa: era un militare in organico al Reggimento Genio Ferrovieri, reparto di stanza a Castelmaggiore (Bologna), dove prestava servizio da pochi mesi.

Il giovane era originario di Arezzo e si era arruolato nell'Esercito Italiano come volontario a ferma prolungata (Vfp) con periodo di un anno. In base alle ricostruzioni, al momento dell'incidente a Ruscello, non lontano da Arezzo, era insieme a tre amici di ritorno dalla città dove avevano trascorso la serata.

L'auto su cui viaggiavano si è cappottata nei pressi di una rotonda stradale, lui è deceduto. Gli altri tre, rimasti feriti, sono in ospedale ma, secondo quanto appreso, non sono in pericolo di vita. I rilievi sono in corso per definire le cause e la dinamica del sinistro. L'auto è sbandata, forse anche per la velocità sostenuta, e poi ha carambolato rovesciandosi più volte e fermandosi in un campo. Berbeglia non ha avuto scampo.

Sulle strade italiana è strage quotidiana. Nel 2023 ci sono stati quasi 71 mila incidenti stradali, significa 194 al giorno. E di questi oltre 1.200 sono stati mortali. Numeri da "bollettino di guerra". Questa l'espressione usata dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, alla Camera, durante un recente convegno sulla sicurezza stradale. "Nel 2023 - ha detto il titolare del Viminale - sono stati rilevati da polstrada e carabinieri 70.950 incidenti, di cui 1.204 con esito mortale, 28.631 con lesioni. Le persone decedute nel 2023 sono state 1.326 e 41.854 i feriti".

Gli incidenti stradali restano, in Italia, la prima causa di morte tra i giovani uomini e donne con età compresa tra i 18 e i 24 anni.