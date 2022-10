Paolo muore in carcere a 29 anni. Sms ai familiari: "È tutto spezzato". Il fratello: "Voglio la verità"

"Questo è mio fratello Paolo, è morto in carcere a soli 29 anni in circostanze molto misteriose". Comincia così la denuncia sui social di Zakaria Harfachi di San Paolo di Civitate (Foggia), fratello di Osama Paolo Harfachi, deceduto nell'istituto penitenziario di Foggia la mattina del 18 ottobre. Era recluso da alcuni giorni per rapina. "Sentiva molti dolori. Il carcere non ci ha informato di niente, né dell'arresto e né della morte", aggiunge il fratello.

Zakaria chiede giustizia e verità: "Qualsiasi cosa è successo, qualsiasi persona entri in carcere, ha il diritto di vivere. Stanno intervenendo parecchie associazioni perché i fatti non sono chiari e ci sono molti punti interrogativi" prosegue. "Aiutatemi a trovare i responsabili. Fino al mio ultimo giorno di vita farò tutto quello che devo fare".

I genitori di origini marocchine che vivono nel Foggiano - Arica e Iakbir - hanno sporto denuncia ai carabinieri. Paolo era stato arrestato giovedì 13 per una rapina. "Nessuno ci ha avvisati del suo arresto" rimarca il fratello contattato telefonicamente da FoggiaToday. "Il 14 un detenuto appena uscito mi ha scritto messaggi avvisandomi che era stato arrestato e che mio fratello era pieno di dolori". Avrebbe riferito ai familiari di averlo visto "tutto spezzato". I genitori, per questo, temono che il figlio possa essere stato picchiato.

Del caso se ne starebbe occupando la magistratura. Da una prima ispezione sul cadavere - come rimarca l'Ansa - sembrerebbe che il recluso sarebbe morto per un arresto cardiaco. Non aveva problemi di salute.