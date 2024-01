Paolo e Valeria: gli sposi coinvolti nel crollo del solaio alla loro festa di matrimonio

Hanno passato la prima notte di nozze in due letti accanto nel pronto soccorso dell'ospedale: ora stanno bene, anche se sono ancora comprensibilmente sotto shock. Si chiamano Valeria Ybarra, 26 anni, residente a Roma ma originaria di Houston (Stati Uniti), e Paolo Mugnaini, 26 anni, residente a Lastra a Signa in provincia di Firenze, i due sposi coinvolti nel crollo di un solaio avvenuto ieri pomeriggio durante la loro festa di matrimonio nell'ex convento di Giaccherino, sulle colline di Pistoia. Inghiottiti da una voragine, sono caduti al piano di sotto, finendo coperti dai detriti. Stavano ballando insieme ad alcuni invitati alla festa, quando all'improvviso il pavimento sotto ai loro piedi è crollato. Decine i feriti. Una tragedia sfiorata.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la famiglia Mugnaini è molto nota a Lastra a Signa ed è legata alla comunità neocatecumenale di Scandicci e alla chiesa di San Bartolomeo in Tuto. Paolo Mugnaini, lo sposo, è un insegnante in una scuola di Firenze, dopo aver completato la laurea in ingegneria proprio all'università di Firenze, e compirà 26 anni a febbraio. Sua moglie Valeria ha la stessa età, ma è originaria di Houston. Il padre Daniele svolge attività con la Rete Pas, ambulatori no profit a Firenze.

La coppia, trasportata per accertamenti all'ospedale San Jacopo di Pistoia, è stata dimessa. Per loro, fanno sapere fonti sanitarie, solo qualche contusione e tanta paura. Tra i feriti in codice rosso arrivati ieri nel nosocomio pistoiese c'è anche una donna incinta, che non è in pericolo di vita ma che resta ricoverata in osservazione. Delle dodici persone ferite arrivate al San Jacopo a seguito del crollo ne restano ricoverate tre, tra cui la donna incinta. All'ospedale fiorentino di Careggi sono invece stati trasportati un uomo e una donna, entrambi in codice rosso. I due sono ricoverati in prognosi riservata e, sempre secondo quanto appreso da fonti sanitarie, sarebbero in condizioni stabili.

Intanto, la procura di Pistoia ha posto sotto sequestro l'ex convento di Giaccherino dove è avvenuto il crollo. È stato aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, ipotizzando i reati di lesioni colpose e omissione di lavori necessari a rimuovere i pericoli. In parallelo ai lavori dei tecnici dei vigili del fuoco, i magistrati devono chiarire le cause che hanno portato al crollo del solaio. Per ora l'ipotesi ritenuta più probabile dagli inquirenti è quella di un cedimento strutturale del pavimento sul quale stavano ballando gli invitati alla festa. Ma andrà fatta chiarezza.