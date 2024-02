Paolo Pasqualini sbranato e ucciso da tre rottweiler durante una passeggiata

Tre cani rottweiler, in fuga da una casa privata, hanno sbranato e ucciso un uomo che stava passeggiando nel bosco di Manziana, dove la provincia di Roma si distende verso il lago di Bracciano. Si chiamava Paolo Pasqualini, aveva 39 anni, lavorava in un supermercato Esselunga da tanti anni. I cani l'hanno attaccato domenica di prima mattina. Con abiti da jogging si era incamminato per fare esercizio fisico: un'abitudine che aveva da qualche tempo per risolvere piccoli problemi di sciatalgia. Paolo Pasqualini quando è stato soccorso aveva profonde lesioni su tutto il corpo, ferite sul viso e sulle braccia. Ha tentato disperatamente di difendersi. Intervenuti sul posto gli operatori del 118, non c'è stato nulla da fare: l'uomo era già morto.

Due testimoni che hanno raccontato di aver udito le urla disperate del 39enne, un pastore e una residente. Il primo avrebbe anche provato a soccorrere la vittima, ma i cani aggressivi lo hanno fatto presto desistere. I carabinieri di Manziana, i guardia parco del bosco comunale e i carabinieri forestali del comune alle porte di Roma hanno trovato i tre cani di razza rottweiler nelle vicinanze. Intervenuti anche veterinari e accalappiacani dotati di fucili con sedativi, oltre alla protezione civile, al sindaco e al vicesindaco di Manziana. Gli animali sono stati sedati e catturati, ascoltato il padrone. La procura di Civitavecchia apre un'indagine. I proprietari dei cani rischiano l'omessa custodia di animali, ma anche l'omicidio colposo. Si attendono i risultati dell'autopsia.

Paolo Pasqualini aveva deciso di iscriversi all'università, alla facoltà di scienze motorie, era amante dello sport e del canto. Era single, senza figli. Conosceva benissimo quei boschi in cui ha trovato la morte.

Si riaccende con forza il dibattito sulla necessità di un patentino obbligatorio per chi detiene cani potenzialmente pericolosi. La legge oggi non prevede elenchi di razze canine considerate problematiche. Una lista con rottweiller, bulldog americano e pitbull era stata introdotta con una ordinanza del ministero della Salute un ventennio fa per essere poi subito eliminata per le proteste di operatori di settore. Dopo l'atroce fine di Pasqualini, avvenuta per di più in una zona verde spesso frequentata da famiglie e bambini, qualcosa forse dovrà cambiare.