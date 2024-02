Paolo Pasqualini sbranato dai cani: i proprietari dei rottweiler sono indagati per omicidio

Sono indagati per omicidio colposo e omessa custodia i proprietari dei tre cani di razza rottweiler che domenica mattina, 11 febbraio, hanno sbranato e ucciso Paolo Pasqualini, il 39enne attaccato mentre faceva jogging nel bosco di Manziana, alle porte di Roma. Venerdì sarà effettuata l'autopsia sul corpo della vittima. L'iscrizione sul registro degli indagati, indispensabile per poter procedere con l'autopsia, è stata formalizzata nelle stesse ore in cui la famiglia Pasqualini ipotizza una denuncia per omicidio alla procura di Civitavecchia.

Proseguono intanto le indagini, con le perizie comportamentali sugli animali per verificare il loro grado di aggressività. "I familiari chiederanno di approfondire meglio la dinamica della tragedia anche mediante consulenti tecnici e le audizioni di tutti i testimoni", dichiarano i legali che aggiungono: "I proprietari dei tre cani si facciano avanti e spieghino come sono riusciti a scappare i tre molossi".

Si terrà venerdì 16 febbraio l'autopsia sul corpo del 39enne sbranato da tre rottweiler. L'esame autoptico si svolgerà presso il dipartimento di medicina legale dell'università La Sapienza di Roma. L'atto è stato disposto dalla procura di Civitavecchia. "Nomineremo un perito medico legale che parteciperà all'autopsia", ha spiegato Giacomo Marini, avvocato di parte civile nominato dai parenti della vittima.