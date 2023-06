Floriana Floris uccisa a coltellate: Paolo Riccone è ancora in coma

Non ha confessato quando è stato trovato in casa vicino al cadavere, e al momento è ancora sedato e intubato, in terapia intensiva all'ospedale Cardinal Massaia di Asti.

Paolo Riccone, 57 anni, resta l'unico sospettato dell'omicidio di Floriana Floris, 49 anni, avvenuto a Incisa Scapaccino, poche migliaia di anime nelle campagne astigiane. Non è in stato di arresto, ma è piantonato notte e giorno, da giorni, dai carabinieri. Le sue condizioni sono stabili. Verrà risvegliato in settimana, compatibilmente con i risultati degli accertamenti dei medici. L'uomo infatti anche ieri è stato sottoposto a ulteriori esami, dopo che ha tentato il suicidio ferendosi i polsi, ingerendo medicine e bevendo candeggina, sostanza che gli ha provocato lesioni all'apparato digerente. Si trova in coma farmacologico.

Darà la sua versione dei fatti ai carabinieri di Asti e ai magistrati della procura di Alessandria. Quando gli investigatori lo hanno trovato in casa l'unica cosa che ha detto è di avere trovato la compagna morta. L'autopsia ha evidenziato che sono state oltre 30 le coltellate inferte alla donna, con ferite anche sulle mani, a indicare che avrebbe inizialmente tentato di difendersi.

La morte risalirebbe a circa 48 ore prima del ritrovamento del corpo, avvenuto venerdì scorso. Paolo Riccone da qualche tempo soffriva di crisi depressive. Prima di incontrare Floriana Floris era rimasto vedovo, circa dieci anni fa. Nel 2022 aveva perso la madre e lo scorso 2 maggio il padre, storico benzinaio molto conosciuto nel paese, i cui manifesti funebri sono ancora affissi su alcuni muri del piccolo borgo.

L'allarme era stato lanciato dalla figlia di Floriana Floris, che vive a Bologna. Da martedì sera non riusciva più a contattare la madre. L'omicidio potrebbe dunque risalire a mercoledì scorso.

