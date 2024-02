Crolla cresta di neve, sciatore italiano muore in Francia

Stava sciando insieme a un gruppo di amici, quando a un certo punto una cresta di neve ha ceduto di colpo sotto i suoi piedi e l'ha fatto cadere lungo un pendio ripido, senza lasciargli scampo. Paolo Roasio, 52 anni, di Verzuolo (Cuneo), è morto così sabato in un incidente sulle Alpi dell'Alta Provenza, in Francia.

Roasio stava scendendo lungo i pendii oltre i 2.000 metri della Tête de Fer, vicino a Larche, non molto distante dal suo paese. La zona è una meta nota e molto frequentata dagli appassionati della montagna, e non è considerato un itinerario particolarmente difficile per chi scia.

Secondo quanto finora ricostruito, Roasio era in compagnia di alcuni amici e stava passando su di una cornice di neve, che si è sbriciolata di schianto facendolo precipitare a valle. È rotolato per quasi 300 metri. I soccorritori, chiamati immediatamente dagli amici, hanno provato a rianimarlo, ma l'uomo è morto sul colpo.