Paolo Tamburini: l'ingegnere morto risucchiato da un grosso ventilatore

È stato risucchiato da un grosso ventilatore industriale, mentre effettuava alcuni lavori di manutenzione e collaudo. La vittima del tragico incidente sul lavoro avvenuto martedì pomeriggio (22 agosto) a Senago, comune della città metropolitana di Milano, è Paolo Tamburini, ingegnere progettista di 50 anni. Teatro del dramma, avvenuto poco dopo le 14.15, è stata una ditta di via Camillo Benso Conte di Cavour, la Acovent Srl, che si occupa proprio della produzione e manutenzione di ventilatori. Stando a quanto appreso finora, il 50enne, residente a Novi Ligure (Alessandria), stava effettuando alcune opere di manutenzione quando sarebbe accaduto l'incidente. Nonostante l'immediato intervento dei vigili del fuoco e degli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, per lui non c'è stato nulla da fare.

Il corpo è stato interamente risucchiato nel ventilatore e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'ingegnere. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale e i carabinieri: a loro spetterà il compito di ricostruire con precisione l'accaduto e accertare le cause del dramma. Il 50enne, laureato al Politecnico di Torino, era dipendente di una ditta esterna della provincia di Alessandria per cui lavorava da quasi trent'anni. Stando a quanto finora ricostruito, il 50enne stava lavorando insieme a un collega su un ventilatore della grandezza di quattro metri per quattro.

Il macchinario ora è stato posto sotto sequestro nelle indagini aperte dalla procura di Milano per omicidio colposo (al momento a carico di ignoti) e coordinate dal pm di turno Cecilia Vassena. Ad occuparsene è la squadra di polizia giudiziaria del dipartimento "ambiente, salute, sicurezza, lavoro" guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia.

Circa tre persone al giorno. È il numero, in media, dei morti sul lavoro in Italia nel 2022, un numero tornato ai livelli precedenti la pandemia di covid. Sono 1.090 secondo le rilevazioni dell'Inail al 31 dicembre 2022. E nel 2023? Nel primo trimestre sono stati 136 i morti sul lavoro, sempre secondo i dati Inail: più di uno al giorno.

