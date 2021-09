Papa Francesco: "Alcuni mi volevano morto, preparavano il conclave"

"Sono ancora vivo. Nonostante alcuni mi volessero morto", ha detto papa Francesco nella conversazione a porte chiuse avuta con 53 confratelli gesuiti durante il viaggio papale a Budapest e Bratislava (12-15 settembre), riportata dal direttore di Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro, e pubblicata dal quotidiano La Stampa. "So che ci sono stati persino incontri tra prelati, i quali pensavano che il papa fosse più grave di quel che veniva detto - ha continuato il pontefice -. Preparavano il conclave. Pazienza! Grazie a dio sto bene. Fare quell'intervento chirurgico è stata una decisione che io non volevo prendere: è stato un infermiere a convincermi. Gli infermieri a volte capiscono la situazione più dei medici perché sono in contatto diretto con i pazienti".

Il riferimento è all'operazione al colon che il pontefice, 85 anni a dicembre, ha affrontato lo scorso 4 luglio al Policlinico Gemelli di Roma: "Sono ancora vivo", aveva ironizzato in un'altra intervista rilasciata alla radio spagnola Cope rispondendo al "come sta?" del conduttore Carlos Herrera, e raccontando poi che a salvargli la vita è stato, appunto, un infermiere, "un uomo con molta esperienza. È la seconda volta nella mia vita che un infermiere mi salva la vita. La prima è stata nell'anno '57".

Il pontefice è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per una stenosi diverticolare con segni di diverticolite sclerosante, che ha costretto alla rimozione di una sezione di colon rimanendo ricoverato per dieci giorni. La prima volta cui fa riferimento risale a quando Francesco era un giovane seminarista in Argentina: a curarlo ai tempi fu una suora italiana, suor Cornelia Caraglio, che si batté strenuamente per lui durante tutto il periodo di ricovero e che, opponendosi ai medici, suggerì di cambiare la cura salvandogli appunto la vita.