Papa Francesco al Gemelli per "controlli programmati"

Papa Francesco si trova da oggi pomeriggio, mercoledì 29 marzo, al policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma "per alcuni controlli precedentemente programmati". A renderlo noto è stato il Direttore della sala stampa della Santa Sede. Lo staff più vicino al pontefice sarebbe stato mobilitato per passare la notte nel policlinico universitario. Il Papa, a luglio di due anni fa, era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Da tempo poi Bergoglio soffre di una gonalgia, un dolore al ginocchio destro, che negli spostamenti lo costringe all'utilizzo della sedia a rotelle.

Solo questa mattina Papa Francesco è stato in piazza San Pietro per l'udienza generale. Bergoglio, apparso sorridente, è arrivato a bordo della 'papamobile' scoperta e ha fatto il giro dei vari settori della piazza per salutare i fedeli, accompagnato anche da cinque bambini.