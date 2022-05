Papa Francesco e i problemi al ginocchio: "Mi servirebbe un po' di tequila"

"Sai cosa mi serve per la mia gamba? Un po' di tequila". Papa Francesco ha risposto così a un fedele in lingua spagnola sotto il sole di piazza San Pietro, in Vaticano. "Santo padre, lei è un esempio per tutti i futuri sacerdoti. Il suo sorriso, la sua allegria nonostante il fastidio e il dolore...", aveva detto il fedele. Il simpatico siparietto è stato pubblicato sui social da un seminarista messicano. Tra le risate generali, uno dei fedeli ha replicato: "Appena passiamo per Santa Marta gliene portiamo una bottiglietta".

Domenica scorsa, al termine della messa con canonizzazione e Regina Coeli, il pontefice ha raggiunto e salutato i fedeli a bordo dell'auto scoperta. Da tempo il papa ha un problema all'anca che gli provoca un'infiammazione al legamento del ginocchio destro. Si tratta di un problema dilazionabile, anche se non è escluso che i medici decidano di intervenire chirurgicamente. Quando il legamento s'infiamma, il dolore diventa importante e Bergoglio è costretto a fermarsi.

(Video Askanews, fonte immagini: Rodrigo Fernandez De Castro - TikTok)